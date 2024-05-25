Прем'єр Польщі не виключив відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає відкриття одного з прикордонних переходів з Білоруссю, закритих у зв'язку з міграційним тиском режиму Александра Лукашенка, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Йдеться про пункт у Бобровниках.

Це нібито розблокує важливу частину польського малого та середнього бізнесу, пов'язаного з прямою торгівлею між білорусами та поляками, заявив Дональд Туск у п'ятницю під час відкритої зустрічі в Білостоці.

"Я відразу обумовлю, я не прийму цього рішення, якщо військове і прикордонне командування матиме однозначно негативну думку, що це може мати масовий негативний вплив на нашу безпеку", – додав прем'єр-міністр.

Глава уряду зазначив, що рішення може бути прийняте протягом кількох днів. Дональд Туск підкреслив, що він максимально далекий від жестів у бік білоруського режиму, і можливе відкриття кордону не слід трактувати таким чином.

Раніше з ініціативою відкриття прикордонного переходу з Білоруссю виступали, зокрема, підприємці, пов'язані з угодою "Єдиний Схід". Вони стверджували, що закритий кордон означає дедалі складнішу ситуацію для їхніх компаній. Вони хочуть подальшої компенсації та програми допомоги.

"Перед зустріччю з воєводою я обговорив, як допомогти підприємцям, які втратили від закриття кордону", – сказав прем'єр-міністр.

Між Польщею та Білоруссю існує дев'ять прикордонних переходів різного типу (автомобільні, залізничні, пішохідні, велосипедні та річкові).

Наразі лише один пункт перетину відкрито для пасажирських перевезень: Тересполь-Брест.

Вантажні перевезення здійснюються через сусідній перехід Корощин (Кукурики)-Козловичі.

Нагадаємо, переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у суботу, 18 травня, що на зміцнення східного кордону Польщі буде виділено 10 мільярдів злотих. Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень.