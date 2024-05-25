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Росіяни вдарили двома КАБами по передмістю Харкова: поранено чоловіка

Росіяни вдарили двома КАБами по передмістю Харкова: поранено чоловіка
Фото: t.me/astrapress

Вранці 25 травня російські окупанти вдарили КАБами по передмістю Харкова, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер Харкова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов.

Спершу надійшла інформація, що РФ атакувала КАБами північну Салтівку.

Пізніше Терехов уточнив, що прильоти у "дуже близькому передмісті".

Синєгубов підтвердив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району.

До влади надійшла інформація про пораненого чоловіка.

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