Росіяни вдарили двома КАБами по передмістю Харкова: поранено чоловіка

Вранці 25 травня російські окупанти вдарили КАБами по передмістю Харкова, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер Харкова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов.

Спершу надійшла інформація, що РФ атакувала КАБами північну Салтівку.

Пізніше Терехов уточнив, що прильоти у "дуже близькому передмісті".

Синєгубов підтвердив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району.

До влади надійшла інформація про пораненого чоловіка.