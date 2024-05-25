Россияне ударили двумя КАБами по пригороду Харькова: ранен мужчина

Утром 25 мая российские оккупанты ударили КАБами по пригороду Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов.

Сначала поступила информация, что РФ атаковала КАБами северную Салтовку.

Позже Терехов уточнил, что прилеты в "очень близком пригороде".

Синегубов подтвердил, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района.

К властям поступила информация о раненом мужчине.