Британська розвідка: Є висока ймовірність нових арештів у Міноборони РФ

Розвідка Великої Британії звернула увагу на вкоріненість корупції у структурах Міноборони РФ і у зв'язку з цим висловила очікування нових арештів у відомстві, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 травня.

Відомство згадало про останній випадок в серії арештів посадовців оборонного відомства РФ, коли 23 травня був затриманий за підозрою у хабарництві заступник голови Генштабу ЗС РФ Вадим Шамарін.

Це послідувало за нещодавніми арештами інших високопосадовців Міноборони РФ, також підозрюваних у корупції, – заступника міністра оборони Тімура Іванова та головного кадровика Міноборони рФ Юрія Кузнєцова.

Британська розвідка згадала, що затриманий Шамарін очолював директорат комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.

"Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британська розвідка заявила, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Перед цим британська розвідка висловила впевненість у знищенні російського корвета "Циклон", носія крилатих ракет "Калібр", внаслідок українського удару по порту окупованого Севастополя 19 травня.