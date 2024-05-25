Британская разведка: Есть высокая вероятность новых арестов в Минобороны РФ

Разведка Великобритании обратила внимание на укорененность коррупции в структурах Минобороны РФ и в связи с этим выразила ожидание новых арестов в ведомстве, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 25 мая.

Ведомство вспомнило о последнем случае в серии арестов должностных лиц оборонного ведомства РФ, когда 23 мая был задержан по подозрению во взяточничестве заместитель главы Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин.

Это последовало за недавними арестами других высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, – заместителя министра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова.

Британская разведка упомянула, что задержанный Шамарин возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследуем за коррупцию.

"Коррупция глубоко укоренена в российское Минобороны, и есть высокая вероятность новых арестов", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки.

Перед этим британская разведка выразила уверенность в уничтожении российского корвета "Циклон", носителя крылатых ракет "Калибр", в результате украинского удара по порту оккупированного Севастополя 19 мая.