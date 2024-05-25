Міноборони закупило жіночу літню форму на 130 млн гривень

Міністерство оборони уклало договори про забезпечення військовослужбовиць жіночими літніми польовими костюмами майже на 130 млн гривень, повідомляє Ділова столиця.

За прогнозами відомства, це покриє наявні потреби до кінця року.

Понад 90% придбаних комплектів уже доставили до військових частин. Закупівлю здійснили в межах перших тендерів агенції "Державний оператор тилу" на закупівлю жіночої форми.

До комплектів, які отримують військовослужбовиці, входить:

куртка;

штани;

два нарукавні знаки із спеціальною символікою.

Жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Комплекти для захисниць представлені в діапазоні розмірів від 40 до 64. Вони розраховані на зріст від 146 до 188 см.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, відомство продовжує працювати над забезпеченням рівності між жінками та чоловіками у лавах військовослужбовців.