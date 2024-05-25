Минобороны закупило женскую летнюю форму на 130 млн гривен

Министерство обороны заключило договоры об обеспечении военнослужащих женскими летними полевыми костюмами почти на 130 млн. гривен, сообщает Деловая столица.

По прогнозам ведомства, это покроет имеющиеся потребности до конца года.

Более 90% приобретенных комплектов уже доставлены в воинские части. Закупка была осуществлена в рамках первых тендеров агентства "Государственный оператор тыла" на закупку женской формы.

В комплекты, получаемые военнослужащими, входит:

куртка;

штаны;

два нарукавных знака со специальной символикой.

Женская военная одежда отличается от мужской по форме и сложности покроя. Комплекты для защитниц представлены в диапазоне размеров от 40 до 64. Они рассчитаны ростом от 146 до 188 см.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, ведомство продолжает работать над обеспечением равенства между женщинами и мужчинами в рядах военнослужащих.