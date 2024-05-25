Зеленський про Путіна: у нас найнеадекватніший ворог за останні 100 років
Президент України Володимир Зеленський вважає президента РФ Володимира Путіна найнеадекватнішим ворогом за останні 100 років, повідомляє Ділова столиця.
Про це говорить інтерв'ю президента України центральноазіатським ЗМІ.
"У нас найнеадекватніший ворог, якого можна було уявити за 100 років. Я знаю, що дружба між нами — країнами Центральної Азії — посилить Україну, будь-яку з країн це точно посилить. Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться і я в цьому абсолютно впевнений", — каже Зеленський.
Український президент принагідно й зазначив, що Путін "не настільки сильний і точно не вічний".
"Усі ваші країни, народи переживуть Кремль, і всі переживуть Путіна, 100%. Тому я теж думаю, що треба думати про те, що буде через 10-20 років між людьми наших країн. Якщо хтось когось не поважає, не буде ні контрактів, ні економік – нічого не буде, будуть візи, кордони, черги, не буде літаків, не буде великої кількості рейсів. А якщо люди поважають одне одного, то все буде дуже швидко. Я дуже відкрита людина, мені нема чого приховувати, я знаю, що мені потрібно посилювати дружбу України з іншими країнами, для цього я завжди готовий йти на перший крок", — додав Зеленський.