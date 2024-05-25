Зеленський про Путіна: у нас найнеадекватніший ворог за останні 100 років

Президент України Володимир Зеленський вважає президента РФ Володимира Путіна найнеадекватнішим ворогом за останні 100 років, повідомляє Ділова столиця.

Про це говорить інтерв'ю президента України центральноазіатським ЗМІ.

"У нас найнеадекватніший ворог, якого можна було уявити за 100 років. Я знаю, що дружба між нами — країнами Центральної Азії — посилить Україну, будь-яку з країн це точно посилить. Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться і я в цьому абсолютно впевнений" , — каже Зеленський.

Український президент принагідно й зазначив, що Путін "не настільки сильний і точно не вічний".