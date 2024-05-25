Зеленский о Путине: у нас самый неадекватный враг за последние 100 лет

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента РФ Владимира Путина самым неадекватным врагом за последние 100 лет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорит интервью президента Украины центральноазиатским СМИ.

"У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет. Я знаю, что дружба между нами — странами Центральной Азии — усилит Украину, любую страну это точно усилит. Но что скажет Путин? Представьте себе. Я бы очень хотел. Чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся и я в этом абсолютно уверен" , — говорит Зеленский.

Украинский президент случайно и отметил, что Путин "не столь силен и точно не вечен".