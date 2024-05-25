Зеленский о Путине: у нас самый неадекватный враг за последние 100 лет
Президент Украины Владимир Зеленский считает президента РФ Владимира Путина самым неадекватным врагом за последние 100 лет, сообщает Деловая столица.
Об этом говорит интервью президента Украины центральноазиатским СМИ.
"У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет. Я знаю, что дружба между нами — странами Центральной Азии — усилит Украину, любую страну это точно усилит. Но что скажет Путин? Представьте себе. Я бы очень хотел. Чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся и я в этом абсолютно уверен", — говорит Зеленский.
Украинский президент случайно и отметил, что Путин "не столь силен и точно не вечен".
"Все ваши страны, народы переживут Кремль, и все переживут Путина, 100%. Поэтому я тоже думаю, что надо думать о том, что будет через 10-20 лет между людьми наших стран. Если кто-то не уважает, не будет ни контрактов"., ни экономик – ничего не будет, будут визы, границы, очереди, не будет самолетов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, то все будет очень быстро., что мне нужно усиливать дружбу Украины с другими странами, для этого я всегда готов идти на первый шаг", — добавил Зеленский.