Шольц: РФ щомісяця втрачає 24 000 військових через імперіалістичну манію величі

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це - заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.﻿ Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі російського президента" , - сказав Шольц під час форуму на Фестивалі демократії.

Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ в Харківській області. Наразі, зокрема, йдуть бої в місті Вовчанськ, але ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.

Водночас росіяни продовжують тиснути в Донецькій області, зокрема на Куп'янському та Краматорському напрямках. Російська армія не полишає спроб захопити місто Часів Яр поблизу окупованого Бахмута.