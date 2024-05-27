Шольц: РФ ежемесячно теряет 24 000 военных из-за империалистической мании величия

Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат. И все это - ради империалистической мании величия российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия российского президента" , - сказал Шольц во время форума на Фестивале демократии.

Напомним, по последним данным украинского Генштаба, российские потери в войне против Украины уже превысили показатель в 500 тысяч солдат. Кроме того, россияне уже потеряли 357 самолетов и 7662 танка.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, в мае российская армия начала наступление в Харьковской области. Сейчас, в частности, идут бои в Волчанске, но ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

В то же время россияне продолжают давить в Донецкой области, в частности, на Купянском и Краматорском направлениях. Российская армия не оставляет попыток захватить город Часов Яр вблизи оккупированного Бахмута.