У Європі планують створити "стіну безпілотників" для захисту від РФ – The Telegraph

Низка країн НАТО, які розташовані у Європі, домовилися побудувати "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів. Це необхідно для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю.﻿ Про це повідомляє The Telegraph, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі" , - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Варто зауважити, що владу країн ЄС, які межують з Росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів. Зокрема, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з Росією, а також посилила контроль за мігрантами.

А днями Росія зняла близько 20 буїв, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. А на передодні цього на сайті російського уряду з'явився документ, згідно з яким країна хотіла "відсунути" кордони Литви та Фінляндії у Балтійському морі. Пізніше документ зник із сайту.