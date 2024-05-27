В Европе планируют создать "стену беспилотников" для защиты от РФ – The Telegraph

Ряд стран НАТО, расположенных в Европе, договорились построить "стену из беспилотников" вдоль своих границ. Это необходимо для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием.﻿ Об этом сообщает The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу" , - сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Следует заметить, что власти граничащих с Россией стран ЕС все чаще беспокоят вопросы безопасности их границ. В частности, Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией, а также усилила контроль над мигрантами.

А на днях Россия сняла около 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера. А накануне этого на сайте российского правительства появился документ, согласно которому страна хотела отодвинуть границы Литвы и Финляндии в Балтийском море. Позже документ исчез с сайта.