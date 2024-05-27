Курс валют НБУ на 27 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 травня 2024 року
Курс долара , порівняно з 26 травня, зріс на 19 коп. до 40.1153 за 1 долар.
Євро подорожчав на 18 коп. до 43.4910 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 51.0186 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.8347 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2168 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.115 300
|EUR
|Євро
|43,491 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.018 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.834 700
|PLN
|Польський злотий
|10.216 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.