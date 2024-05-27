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Курс валют НБУ на 27 травня

Курс валют НБУ на 27 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 травня, зріс на 19 коп. до 40.1153 за 1 долар.

Євро подорожчав на 18 коп. до 43.4910 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 51.0186 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.8347 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2168 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.115 300 +0.1948
EUR Євро 43,491 000 +0.1773
GBP Фунт стерлінгів 51.018 600 +0.1599
CHF Швейцарський франк 43.834 700 +0.1054
PLN Польський злотий 10.216 800 +0.0641

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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