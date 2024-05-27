Курс валют НБУ на 27 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 травня, зріс на 19 коп. до 40.1153 за 1 долар.

Євро подорожчав на 18 коп. до 43.4910 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 51.0186 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.8347 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2168 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.115 300 EUR Євро 43,491 000 GBP Фунт стерлінгів 51.018 600 CHF Швейцарський франк 43.834 700 PLN Польський злотий 10.216 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.