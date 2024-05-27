Курс валют НБУ на 27 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 мая, вырос на 19 коп до 40.1153 за 1 доллар.
Евро подорожал на 18 коп до 43.4910 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 51.0186 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.8347 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2168 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.115300
|EUR
|Евро
|43.491000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.018600
|CHF
|Швейцарский франк
|43.834700
|PLN
|Польский злотый
|10.216800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.