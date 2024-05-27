Курс валют НБУ на 27 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 мая, вырос на 19 коп до 40.1153 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 43.4910 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 51.0186 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.8347 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2168 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.115 300 EUR Евро 43.491 000 GBP Фунт стерлингов 51.018 600 CHF Швейцарский франк 43.834 700 PLN Польский злотый 10.216 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.