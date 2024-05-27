Close button

Курс валют НБУ на 27 мая

Курс валют НБУ на 27 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 мая, вырос на 19 коп до 40.1153 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 43.4910 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 51.0186 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.8347 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2168 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.115300 +0.1948
EUR Евро 43.491000 +0.1773
GBP Фунт стерлингов 51.018600 +0.1599
CHF Швейцарский франк 43.834700 +0.1054
PLN Польский злотый 10.216800 +0.0641

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics