Ізраїль вдарив по Рафаху на півдні Гази: десятки загиблих

​​Після того, як у неділю, 26 травня, ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами, Ізраїль ударив по Рафаху, розташованому на півдні у Секторі Гази. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази та палестинських медиків, у неділю під час ізраїльського удару по табору для переміщених осіб у Рафаху загинуло щонайменше 35 людей, повідомляє Суспільне.

Влада Гази та медики кажуть, що напад стався на табір переміщених осіб, який Ізраїль визначив як “безпечну зону”. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що бомбардування вразило комплекс бойовиків у цьому районі. За даними ЦАХАЛу, було вбито двох високопоставлених чиновників ХАМАС.

Відео, опубліковані в соціальних мережах, показують велику пожежу на місці, де був великий контейнер, який використовувався як притулок для десятків сімей, та був оточений сотнями наметів.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що загиблими та пораненими під час удару були переважно жінки та діти. На відео, отриманому CNN, видно, як горять наметові конструкції. Адміністрація президента Палестини закликала міжнародне співтовариство негайно втрутитися. ХАМАС назвав напад "різаниною" і заявив, що притягує до відповідальності адміністрацію США та президента Джо Байдена особисто.

У заяві “Лікарів без кордонів” (MSF) йдеться, що “десятки поранених і понад 15 загиблих були доставлені в травматологічний стабілізаційний пункт, який підтримує організація.

За словами ізраїльських військових, удар по Рафаху "ґрунтувався на точних даних розвідки". Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила Ясіна Рабію, який, за її словами, був командувачем керівництва ХАМАС в Юдеї та Самарії, і Халеда Нагара, який, за її словами, був високопоставленим чиновником у крилі ХАМАС у тих самих регіонах. Зазначається, що удари, включно з шкодою, завданою цивільним особам, зараз перевіряються.

Атака по Рафаху відбулася після того, як у неділю в Тель-Авіві та інших частинах центрального Ізраїлю пролунали сирени, при цьому ЦАХАЛ заявив, що вісім ракет було випущено з району Рафаха та перетнули територію Ізраїлю. Це перший випадок ракетного обстрілу міста з кінця січня. ХАМАС взяв на себе відповідальність за атаку, а ЦАХАЛ заявив, що було перехоплено "декілька снарядів".

Також повідомляється про авіаудар Ізраїлю по місту Джабалія на півночі Гази. За даними медиків з місця події, в неділю внаслідок авіаудару Ізраїлю в місті Джабалія загинули щонайменше чотири людини. Ще четверо отримали поранення, багато досі вважаються зниклими безвісти після удару по житловому будинку в районі Аль-Назла. За даними журналістів, вночі в Джабалії були інтенсивні авіаудари і обстріли, а вдень по всій території вирувало багато пожеж.