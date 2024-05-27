Израиль ударил по Рафаху на юге Газа: десятки погибших

После того, как в воскресенье, 26 мая, ХАМАС обстрелял Тель-Авив ракетами, Израиль ударил по Рафаху, расположенному на юге в Секторе Газы. По данным Министерства здравоохранения Газы и палестинских медиков, в воскресенье во время израильского удара по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе погибли по меньшей мере 35 человек, сообщает Суспільне.

Власти Газа и медики говорят, что нападение произошло на лагерь перемещенных лиц, который Израиль определил как "безопасную зону". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что бомбардировка поразила комплекс боевиков в этом районе. По данным ЦАХАЛа, были убиты два высокопоставленных чиновника ХАМАС.

Видео, опубликованные в социальных сетях, показывают большой пожар на месте, где находился большой контейнер, который использовался как приют для десятков семей, и был окружен сотнями палаток.

Министерство здравоохранения Газа заявило, что погибшими и ранеными во время удара были преимущественно женщины и дети. На видео, полученном CNN, видно, как горят палаточные конструкции. Администрация президента Палестины призвала международное сообщество немедленно вмешаться. ХАМАС назвал нападение "резней" и заявил, что привлекает к ответственности администрацию США и президента Джо Байдена лично.

В заявлении "Врачей без границ" (MSF) говорится, что "десятки раненых и более 15 погибших были доставлены в травматологический стабилизационный пункт, который поддерживает организация".

По словам израильских военных, удар по Рафаху "основывался на точных данных разведки". Армия обороны Израиля заявила, что убила Ясина Рабию, который, по ее словам, был командующим руководством ХАМАС в Иудее и Самарии, и Халеда Нагара, который, по ее словам, был высокопоставленным чиновником в крыле ХАМАС в тех же регионах. Отмечается, что удары, включая ущерб, причиненный гражданским лицам, сейчас проверяются.

Атака по Рафаху произошла после того, как в воскресенье в Тель-Авиве и других частях центрального Израиля прозвучали сирены, при этом ЦАХАЛ заявил, что восемь ракет были выпущены из Рафаха и пересекли территорию Израиля. Это первый случай ракетных обстрелов города с конца января. ХАМАС взял на себя ответственность за атаку, а ЦАХАЛ заявил, что было перехвачено "несколько снарядов".

Также сообщается об авиаударе Израиля по городу Джабалия на севере Газы. По данным медиков с места происшествия, в воскресенье в результате авиаудара Израиля в городе Джабалия погибли по меньшей мере четыре человека. Еще четверо получили ранения, многие до сих пор числятся пропавшими без вести после удара по жилому дому в районе Аль-Назла. По данным журналистов, ночью в Джабалии были интенсивные авиаудары и обстрелы, а днем ​​по всей территории бушевало много пожаров.