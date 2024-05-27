"Укренерго": Імпорт електрики запланований на межі технічної потужності

Дефіцит в енергосистемі зберігається більшу частину доби. Імпорт заплановано з 5 країн. В окремі години він сягатиме межі технічної можливості.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Сьогодні ліміти на споживання електроенергії діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 06:00 до 24:00.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Вчора, 26 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 18:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 258 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

На ранок знеструмлено 458 населених пунктів. Через бойові дії: Є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.