"Укрэнерго": Импорт электричества запланирован на грани технической мощности

Дефицит в энергосистеме сохраняется большую часть суток. Импорт запланирован из 5 стран. В отдельные часы он будет достигать пределов технической возможности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 06.00 до 24.00.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Вчера, 26 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13:00 до 18:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16258 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

К утру обесточено 458 населенных пунктов. Из-за боевых действий Есть новые обесточения в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.