Японія, Південна Корея та Китай домовилися про ядерне роззброєння КНДР

Голова уряду Японії Фуміо Кішіда, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь підтвердили важливість денуклеаризації КНДР на тристоронньому саміті, повідомляє Укрінформ.

"Японія разом із Південною Кореєю та Китаєм підтвердили важливість денуклеаризації Північної Кореї на тристоронньому саміті у понеділок", - зазначив Фуміо Кішіда через кілька годин після того, як Пхеньян оголосив про план запуску ракети-носія супутника.

У заяві сказано:

"Ми підтвердили позицію щодо регіонального миру та стабільності, денуклеаризації Корейського півострова та проблеми викрадень, відповідно. Ми погоджуємося продовжувати докладати позитивних зусиль для політичного врегулювання проблеми Корейського півострова".

Зазначається, що це відбувається в умовах загострення регіональної безпеки на тлі ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Раніше японський уряд заявив, що КНДР повідомила Токіо про свій план запустити ракету-носій супутника до 4 червня. Запуск може передбачати використання технології балістичних ракет, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

На початку саміту у Сеулі Кішіда закликав Північну Корею скасувати запланований запуск супутника. При цьому головуючий на саміті лідер Юн сказав, що це поставить під загрозу регіональний та глобальний мир і стабільність.

Водночас Лі зауважив, що роль Китаю, Японії та Південної Кореї полягає у тому, щоб "сприяти розвитку, зміцнювати співпрацю в Східній Азії та гарантувати мир і процвітання в регіоні та світі".

Північна Корея намагається поглибити відносини з Китаєм, тоді як Японія та Південна Корея зміцнюють співпрацю у галузі безпеки.