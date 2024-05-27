Япония, Южная Корея и Китай договорились о ядерном разоружении КНДР

Глава правительства Японии Фумио Кишида, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и премьер-министр Китая Ли Цянь подтвердили важность денуклеаризации КНДР на трехстороннем саммите, сообщает Укринформ.

"Япония вместе с Южной Кореей и Китаем подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи на трехстороннем саммите в понедельник" , - отметил Фумио Кишида спустя несколько часов после того, как Пхеньян объявил о плане запуска ракеты-носителя спутника.

В заявлении сказано:

"Мы подтвердили позицию относительно регионального мира и стабильности, денуклеаризации Корейского полуострова и проблемы похищений соответственно. Мы соглашаемся продолжать прилагать позитивные усилия для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова".

Это происходит в условиях обострения региональной безопасности на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

Ранее японское правительство заявило, что КНДР сообщила Токио о своем плане запустить ракету-носитель спутника до 4 июня. Запуск может предусматривать использование технологии баллистических ракет, являющихся нарушением резолюций Совбеза ООН.

В начале саммита в Сеуле Кишида призвал Северную Корею отменить запланированный запуск спутника. При этом председательствующий на саммите лидер Юн сказал, что это поставит под угрозу региональный и глобальный мир и стабильность.

В то же время Ли отметил, что роль Китая, Японии и Южной Кореи состоит в том, чтобы "способствовать развитию, укреплять сотрудничество в Восточной Азии и гарантировать мир и процветание в регионе и мире".

Северная Корея пытается углубить отношения с Китаем, в то время как Япония и Южная Корея укрепляют сотрудничество в области безопасности.