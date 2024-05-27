Британська розвідка: РФ видає журнал з цитатами Сталіна для виховання солдатів

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публікації британського Міноборони за 27 травня.

У вступній статті заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Віктора Горемикіна, який очолював Головне політичне управління Збройних сил, чітко зазначено, що новий журнал значною мірою спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичну освіту військовослужбовців.

Горемикін цитує Сталіна, говорячи про "важливість політичної освіти солдатів, які повинні смертельно ненавидіти ворога".

"Журнал підкреслює, що ворог в Україні сьогодні такий самий, як і ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме – нацисти. Карта України, опублікована в журналі, використовується для підтримки аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже, виправдовують вторгнення" , – йдеться в огляді.

Британська розвідка наголошує, що цей журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики в останні роки, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує підживлювати силові наративи, які Росія використовує для впливу на своїх військовослужбовців і населення загалом.