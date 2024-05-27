Німеччина планує виділити 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Німеччина збирається виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Про це перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Європейська правда.

Німецька міністерка наголосила на тому, що гуманітарна ситуація на сході України залишається вкрай складною.

"Там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років" , – зазначила вона.

Разом з міжнародними партнерами уряд Німеччини намагається доставити туди гуманітарну допомогу, додала Бербок.

У зв'язку з нещодавніми російськими атаками на Україну Бербок наголосила, що всебічна підтримка України є ще більш важливою в ці часи.

Для того, щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах, підкреслила очільниця німецького МЗС.