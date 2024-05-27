Германия планирует выделить 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия собирается выделить еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Европейская правда.

Немецкий министр отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне сложной.

"Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет" , – отметила она.

Вместе с международными партнерами правительство Германии пытается доставить туда гуманитарную помощь, добавила Бербок.

В связи с недавними российскими атаками на Украину Бербок подчеркнула, что всесторонняя поддержка Украины еще более важна в эти времена.

Для того чтобы обеспечить мир, Украине нужна поддержка во всех измерениях, подчеркнула глава немецкого МИД.