Зеленський прибув до Іспанії: підпише безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де планує підписати безпекову угоду між Києвом та Мадридом.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових", – написав президент.
Він додав, що планує узгодити кроки з іспанською стороною напередодні Саміту миру у Швейцарії та Саміту Європейської ради.
Зеленського в аеропорту зустрів король Іспанії Феліпе VI. Президент України матиме аудієнцію з іспанським монархом.
Також Зеленський зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.
Про візит Зеленського напередодні повідомили в іспанському уряді. За інформацією видання El Pais, Іспанія планує оголосити про виділення рекордного пакета військової допомоги Україні на понад 1,1 млрд євро.