Зеленський прибув до Іспанії: підпише безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де планує підписати безпекову угоду між Києвом та Мадридом.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових" , – написав президент.

Він додав, що планує узгодити кроки з іспанською стороною напередодні Саміту миру у Швейцарії та Саміту Європейської ради.

Зеленського в аеропорту зустрів король Іспанії Феліпе VI. Президент України матиме аудієнцію з іспанським монархом.

Також Зеленський зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Про візит Зеленського напередодні повідомили в іспанському уряді. За інформацією видання El Pais, Іспанія планує оголосити про виділення рекордного пакета військової допомоги Україні на понад 1,1 млрд євро.