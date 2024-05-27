Зеленский прибыл в Испанию: подпишет соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где планирует подписать соглашение между Киевом и Мадридом.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее безопасное соглашение и провести переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных" , - написал президент.

Он добавил, что планирует согласовать шаги с испанской стороной в преддверии Саммита мира в Швейцарии и Саммита Европейского совета.

Зеленского в аэропорту встретил король Испании Фелипе VI. Президент Украины будет иметь аудиенцию с испанским монархом.

Также Зеленский встретится с главами палат и фракций испанского парламента.

О визите Зеленского сообщили в испанском правительстве. По информации издания El Pais, Испания планирует объявить о выделении рекордного пакета военной помощи Украине более чем на 1,1 млрд евро.