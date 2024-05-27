ЄС схвалив новий санкційний режим за порушення прав людини в РФ

Рада Європейського Союзу у закордонних справах у понеділок, 27 травня, запровадила новий режим санкцій за серйозні порушення прав людини в Росії, підтвердили дипломати ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Спочатку передбачалося, що він буде названий на честь опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії, проте згодом у Брюсселі вирішили не прив'язувати ці санкції до конкретної персони.

Згідно з наявним у розпорядженні редакції DW документом, ініціаторами створення цього режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія і Швеція. На їхню думку, існують вагомі підстави для запровадження режиму санкцій щодо РФ за аналогією з іншими обмежувальними заходами щодо правлячих режимів конкретних країн, як-от Білорусь, Іран, Венесуела чи КНДР.

Що передбачає новий санкційний режим

Окремий санкційний режим щодо РФ покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни. "Критерії для занесення до (санкційного. - Ред.) списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, що підривають демократію і верховенство закону", - ідеться в документі. Міністерства закордонних справ країн-ініціаторів готові внести пропозиції під час складання списків у рамках цього режиму санкцій.

Наприклад, пропонується запроваджувати обмежувальні заходи щодо представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)". Пропозиція була передана зовнішньополітичній службі Євросоюзу 28 лютого.