ЕС одобрил новый санкционный режим за нарушение прав человека в РФ

Совет Европейского Союза по иностранным делам в понедельник, 27 мая, ввел новый режим санкций за серьезные нарушения прав человека в России, подтвердили дипломаты ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Сначала предполагалось, что он будет назван в честь умершего в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, однако впоследствии в Брюсселе решили не привязывать эти санкции к конкретной персоне.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции DW документу, инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, существуют веские основания для введения режима санкций в отношении РФ по аналогии с другими ограничительными мерами в отношении правящих режимов конкретных стран, таких как Беларусь, Иран, Венесуэла или КНДР.

Что предполагает новый санкционный режим

Отдельный санкционный режим в отношении РФ призван обеспечить правовую базу для наказания ответственных за ухудшение положения внутри страны. "Критерии для внесения в (санкционный. - Ред.) список должны охватывать ухудшение ситуации с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона", - говорится в документе. Министерства иностранных дел стран-инициаторов готовы внести предложения при составлении списков в рамках этого режима санкций.

Например, предлагается вводить ограничительные меры в отношении представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)". Предложение было передано внешнеполитической службе Евросоюза 28 февраля.