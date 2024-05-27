В Україні вперше у тестовому режимі запустили 5G – Федоров

Мобільний оператор Vodafone здійснив перший тестовий запуск бездротової технології зв'язку 5G.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює" , – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що наразі 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну" , – зазначив він.

Федоров висловив сподівання, що "дуже скоро зможемо масштабувати технологію".