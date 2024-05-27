В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G – Федоров

Мобильный оператор Vodafone совершил первый тестовый запуск беспроводной технологии связи 5G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает" , – сообщил Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

"Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну" , – отметил он.

Федоров выразил надежду, что "очень скоро сможем масштабировать технологию".