Оприлюднили супутникові знімки наслідків ударів по російській РЛС за 1800 км від України

Проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки наслідків ударів безпілотників по російській загоризонтній радіолокаційній системі (РЛС) "Воронеж-М".

Про це йдеться﻿ в повідомленні у Telegram-каналі.

На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

????️Наслідки удару безпілотників ГУР по російській РЛС за 1800 км від кордону - супутникові фото



Джерело «Схем» (Радіо Свобода) у Головному управлінні розвідки МО України підтвердило, що в ніч на 27 травня безпілотники відомства атакували (РЛС) Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ. pic.twitter.com/Fl2o1Zbeha — Схеми (@cxemu) May 27, 2024

Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км.

Офіційно цю інформацію в Україні та Росії не коментували.