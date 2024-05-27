Оприлюднили супутникові знімки наслідків ударів по російській РЛС за 1800 км від України
Проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки наслідків ударів безпілотників по російській загоризонтній радіолокаційній системі (РЛС) "Воронеж-М".
Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.
На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.
Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км.
Офіційно цю інформацію в Україні та Росії не коментували.