Обнародовали спутниковые снимки последствий ударов по российской РЛС за 1800 км от Украины

Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки последствий ударов беспилотников по российской загоризонтной радиолокационной системе (РЛС) "Воронеж-М".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было – вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

????️Последствия удара беспилотников ГУР по российской РЛС в 1800 км от границы - спутниковые фото



Источник "Схем" (Радио Свобода) в Главном управлении разведки МО Украины подтвердил, что в ночь на 27 мая беспилотники ведомства атаковали (РЛС) Воронеж-М в Оренбургской области РФ. pic.twitter.com/Fl2o1Zbeha — Схемы (@cxemu) May 27, 2024

Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. Согласно открытым источникам, Воронеж-М является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тыс. км.

Официально эту информацию в Украине и в России не комментировали.