Обнародовали спутниковые снимки последствий ударов по российской РЛС за 1800 км от Украины
Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки последствий ударов беспилотников по российской загоризонтной радиолокационной системе (РЛС) "Воронеж-М".
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.
На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было – вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.
Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. Согласно открытым источникам, Воронеж-М является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тыс. км.
Официально эту информацию в Украине и в России не комментировали.