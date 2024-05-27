Макрон і Шольц хочуть спільно посилювати європейську ППО – Bloomberg

Франція та Німеччина мають намір представити цього тижня плани тіснішої співпраці для зміцнення європейської протиповітряної оборони (ППО). Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

За даними джерел, ця ініціатива є одним із кількох політичних питань, які канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон обговорюватимуть у вівторок наприкінці триденного державного візиту останнього до ФРН.

Співрозмовники агентства стверджують, що серед можливих варіантів – створення ще однієї європейської системи ППО на додаток до більш короткострокової Європейської ініціативи "Небесний щит", яку очолює Німеччина.

Інша можливість, йдеться в матеріалі, – приєднання до подібного проєкту, який запропонували Греція та Польща цього місяця, та який підтримує президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас ядерні сили стримування Франції можуть отримати в цьому проєкті свою роль, заявили Bloomberg неназвані джерела.

Співрозмовники попередили, що точні деталі співпраці ще обговорюють, але представники обох країн підкреслили важливість демонстрації Європою своєї сили й відданості обороні перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні.

Франція наразі утримується від підтримки ініціативи "Небесний щит", аргументуючи це тим, що рішення, вироблене Євросоюзом, було б кращим.

Минулого тижня уряд Німеччини обережно відреагував на ініціативу Греції та Польщі зі створення нової європейської системи протиповітряної оборони (ППО) на чолі з ЄС.

Перед цим повідомляли, що прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.

Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн, коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.