Макрон и Шольц хотят совместно усиливать европейскую ПВО – Bloomberg

Франция и Германия намерены представить на этой неделе планы более тесного сотрудничества для укрепления европейской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

По данным источников, эта инициатива является одним из нескольких политических вопросов, которые канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон будут обсуждать во вторник в конце трехдневного государственного визита последнего в ФРГ.

Собеседники агентства утверждают, что среди возможных вариантов – создание еще одной европейской системы ПВО в дополнение к более краткосрочной Европейской инициативе "Небесный щит", которую возглавляет Германия.

Другая возможность, говорится в материале, – присоединение к подобному проекту, который предложили Греция и Польша в этом месяце и который поддерживает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время ядерные силы сдерживания Франции могут получить в этом проекте свою роль, заявили Bloomberg неназванные источники.

Собеседники предупредили, что точные детали сотрудничества еще обсуждаются, но представители обеих стран подчеркнули важность демонстрации Европой своей силы и преданности обороне перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне.

Франция пока воздерживается от поддержки инициативы "Небесный щит", аргументируя это тем, что решение, выработанное Евросоюзом, было бы лучше.

На прошлой неделе правительство Германии осторожно отреагировало на инициативу Греции и Польши по созданию новой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) во главе с ЕС.

Перед этим сообщалось, что премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию общего щита противовоздушной обороны, который бы финансировался за счет ЕС.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.