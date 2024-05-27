Дані оновили 14 тисяч військовозобов'язаних у понад 120 країнах – Міноборони

З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах.

Про це повідомили﻿ у міністерстві оборони.

У Міноборони зазначили, що лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+".﻿

Майже 55 тисяч військовозобов’язаних це зробили через ЦНАП та близько 38 тисяч – через ТЦК.