Дані оновили 14 тисяч військовозобов'язаних у понад 120 країнах – Міноборони
З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах.
Про це повідомили у міністерстві оборони.
У Міноборони зазначили, що лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+".
Майже 55 тисяч військовозобов’язаних це зробили через ЦНАП та близько 38 тисяч – через ТЦК.