Данные обновили 14 тысяч военнообязанных в более 120 странах – Минобороны

С 18 мая из-за применения "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах.

Об этом сообщили в министерстве обороны.

В Минобороны отметили, что лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

В общей сложности более 1,1 млн военнообязанных обновили данные через "Резерв+".

Почти 55 тысяч военнообязанных это сделали через ЦНАП и около 38 тысяч – через ТЦК.