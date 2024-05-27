Зеленський розкрив деталі безпекової угоди з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі домовленостей про військову допомогу, зафіксовані безпековою угодою з Іспанією. Про це він оголосив на спільному брифінгу з прем’єром Іспанії Педро Санчесом під час свого першого візиту до Мадрида, повідомляє Європейська правда.

Зеленський назвав підписану з Іспанією безпекову угоду "вагомим стратегічним документом".

"На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги, і на період до 2027 року – 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – повідомив президент.

Він також подякував за рішення Іспанії щодо додаткових снарядів та бронетехніки. Вочевидь, йдеться про анонсований 20 травня пакет допомоги з танками Leopard і 155-мм боєприпасами.

У Telegram-каналі Зеленського додали, що в угоді також йдеться про гуманітарну допомога, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО, а також Формули миру та посилення санкцій проти Росії.