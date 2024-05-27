Зеленский раскрыл детали соглашения по безопасности с Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали договоренностей о военной помощи, зафиксированные соглашением по безопасности с Испанией. Об этом он объявил на совместном брифинге с премьером Испании Педро Санчесом во время своего первого визита в Мадрид, сообщает Европейская правда.

Зеленский назвал подписанное с Испанией соглашение по безопасности "весомым стратегическим документом".

"На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи, и на период до 2027 года – 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира" , – сообщил президент.

Он также поблагодарил за решение Испании о дополнительных снарядах и бронетехнике. Очевидно, речь идет об анонсированном 20 мая пакете помощи с танками Leopard и 155-мм боеприпасами.

В Telegram-канале Зеленского добавили, что в соглашении также говорится о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении и восстановлении, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО, а также Формуле мира и усилении санкций против России.