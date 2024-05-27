Росія перекинула в Білорусь військові вертольоти: оголосили спільні навчання

Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", Міністерство оборони РБ.

"Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сещі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.

За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ".

Таким чином, за даними аналітиків, зараз у Барановичах перебувають:

2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;

щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Міноборони Білорусі, зі свого боку, повідомляє, що в період із 27 до 31 травня "в рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО Республіки Білорусь і Російської Федерації та в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони проводять спільні льотно-тактичні навчання із силами та засобами ВПС і військ ППО ЗС РБ та ПКС ЗС РФ".

Зазначено, що до навчань залучають авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС РФ.

"Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

Основні зусилля під час ЛТН спрямовані на вирішення завдань з прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ".