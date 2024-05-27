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Росіяни обстріляли КАБами Харків, є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли КАБами Харків, є загиблі та поранені
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Російські окупанти після обіду 27 травня обстріляли Харків КАБами, ворог вдалив по цивільному підприємству. Наразі відомо про одну загиблу і 11 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє глава ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Внаслідок удару по промзоні Холодногірського району одна людина загинула. Ще 11 поранені".

Також Терехов повідомив про приліт у Шевченківському районі Харкова: "Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо інформації про постраждалих та руйнування не надходило".

Синєгубов додав, що окупанти вдарили КАБом по цивільному підприємству і є руйнування виробничих приміщень.

Глава ОВА зазначив, що у Холодногірському районі загинула жінка.

Нагадаємо:

  • Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
  • Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
  • Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" зросла до 18, ще 48 людей поранено.

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