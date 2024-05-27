Росіяни обстріляли КАБами Харків, є загиблі та поранені
Російські окупанти після обіду 27 травня обстріляли Харків КАБами, ворог вдалив по цивільному підприємству. Наразі відомо про одну загиблу і 11 поранених, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє глава ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.
"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Внаслідок удару по промзоні Холодногірського району одна людина загинула. Ще 11 поранені".
Також Терехов повідомив про приліт у Шевченківському районі Харкова: "Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо інформації про постраждалих та руйнування не надходило".
Синєгубов додав, що окупанти вдарили КАБом по цивільному підприємству і є руйнування виробничих приміщень.
Глава ОВА зазначив, що у Холодногірському районі загинула жінка.
Нагадаємо:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" зросла до 18, ще 48 людей поранено.