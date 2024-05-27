Росіяни обстріляли КАБами Харків, є загиблі та поранені

Російські окупанти після обіду 27 травня обстріляли Харків КАБами, ворог вдалив по цивільному підприємству. Наразі відомо про одну загиблу і 11 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє глава ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Внаслідок удару по промзоні Холодногірського району одна людина загинула. Ще 11 поранені".

Також Терехов повідомив про приліт у Шевченківському районі Харкова: "Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо інформації про постраждалих та руйнування не надходило".

Синєгубов додав, що окупанти вдарили КАБом по цивільному підприємству і є руйнування виробничих приміщень.

Глава ОВА зазначив, що у Холодногірському районі загинула жінка.

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