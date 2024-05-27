Россияне обстреляли КАБами Харьков, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты после обеда 27 мая обстреляли Харьков КАБами, враг ударил по гражданскому предприятию. Сейчас известно об одной погибшей и 11 раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов.

"Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены".

Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: "Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало".

Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.

Глава ОГА отметил, что в Холодногорском районе погибла женщина.

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