Россияне обстреляли КАБами Харьков, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты после обеда 27 мая обстреляли Харьков КАБами, враг ударил по гражданскому предприятию. Сейчас известно об одной погибшей и 11 раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов.
"Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.
В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены".
Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: "Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало".
Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.
Глава ОГА отметил, что в Холодногорском районе погибла женщина.
Предыстория:
- Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" возросло до 18, еще 48 человек ранены.