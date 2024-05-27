Кулеба і міністри ЄС обговорили зняття заборони на удари західною зброєю по Росії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу разом із українським колегою Дмитром Кулебою 27 травня обговорили подальшу військову підтримку Києва та обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі.

За словами Борреля, Кулеба долучився до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС по відеозв'язку та розповів про російські удари по цивільних, зокрема торгового центру "Епіцентр" у Харкові, та показав зображення, "які нас вразили", з наслідками цієї атаки.

"З Кулебою ми обговорили потреби України для подальшої самооборони, зокрема, як ви знаєте, більше засобів протиповітряної оборони, Patriot, а також зняття обмежень на використання західної зброї по російських військових у Росії", – зазначив топдипломат ЄС.

Він додав, що дискусія про зняття обмежень триває, і з огляду на те, що Росія здійснює удари по Україні зі своєї території,

"Деякі держави-члени знімають обмеження, аби Україна могла використовувати військову допомогу для відповіді на удари по території, з якої ведуться обстріли, і це не лише окупована російськими військами (територія. – Ред.)", – сказав Боррель.

Він не уточнив, про які саме держави Євросоюзу йдеться.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.