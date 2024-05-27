Кулеба и министры ЕС обсудили снятие запрета на удары западным оружием по России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 27 мая обсудили дальнейшую военную поддержку Киева и ограничения на использование западного оружия для ударов по России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Борреля, Кулеба присоединился к встрече министров иностранных дел ЕС по видеосвязи и рассказал о российских ударах по гражданским, в частности по торговому центру "Эпицентр" в Харькове, и показал изображения, "которые нас поразили", с последствиями этой атаки.

"С Кулебой мы обсудили потребности Украины для дальнейшей самообороны, в частности, как вы знаете, больше средств противовоздушной обороны, Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия по российским военным в России", – отметил топ-дипломат ЕС.

Он добавил, что дискуссия о снятии ограничений продолжается, и учитывая то, что Россия осуществляет удары по Украине со своей территории,

"Некоторые государства-члены снимают ограничения, чтобы Украина могла использовать военную помощь для ответа на удары по территории, с которой ведутся обстрелы, и это не только оккупированная российскими войсками (территория. – Ред.)", – сказал Боррель.

Он не уточнил, о каких именно государствах Евросоюза идет речь.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.