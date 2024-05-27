ОВА: Росіяни завдали ударів по Нікопольському району, поранено чоловіка
Російська армія 27 травня завдала ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині дронами-камікадзе, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Майже півтора десятки ударів по Нікопольщині за день. Переважно – дронами-камікадзе. Втім, було й кілька артобстрілів.
Агресор цілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах.
Постраждав 56-річний чоловік – отримав осколкове поранення. Госпіталізований у важкому стані".
В ОВА пишуть, що через ворожу атаку знищена господарська споруда. Вона зайнялася. Вогонь зачепив й розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили. Загалом пошкоджені 4 приватні оселі й багатоквартирна двоповерхівка. Побиті господарська споруда, гараж, авто.
А ще – інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач.