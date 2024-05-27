ОВА: Россияне нанесли удары по Никопольскому району, ранен мужчина

Российская армия 27 мая нанесла удары по Никопольскому району на Днепропетровщине дронами-камикадзе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

"Почти полтора десятка ударов по Никопольщине в день. Преимущественно – дронами-камикадзе. Впрочем, было и несколько артобстрелов.

Агрессор целил по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой громадах.

Пострадал 56-летний мужчина – получил осколочное ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии".

В ОВА пишут, что из-за вражеской атаки уничтожено хозяйственное сооружение. Она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар был потушен. В общей сложности повреждены 4 частных дома и многоквартирная двухэтажка. Избиты хозяйственная постройка, гараж, авто.

А еще – инфраструктурный объект, гостиница, частное предприятие. Изуродованное энергетическое оборудование и линии электропередач.