В "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло в Україні 28 травня

В "Укренерго" заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.

В "Укренерго" додали, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.

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Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.