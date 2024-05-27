В "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет в Украине 28 мая
В "Укрэнерго" заявили, что на вторник, 28 мая, отключений электроэнергии не прогнозируют, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Telegram.
В "Укрэнерго" добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме "о применении мер ограничения потребления" будут сообщать дополнительно.
Напомним:
После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.