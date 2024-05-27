У МЗС Угорщини заявили, що Євросоюз висуває "дикі ідеї" щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петре Сійярто стверджує, що Євросоюз висуває "дикі ідеї" щодо підтримки України та оборонної політики, повідомляє Ділова столиця.

Про це угорський політик написав у своєму Facebook.

"Європейські політики висувають все більш божевільні ідеї: введення військ в Україну, збивання російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська військова повинність, що ще? Які дикі ідеї вони висунуть на сьогоднішньому засіданні Ради міністрів закордонних справ?" , – зазначив він.

Як повідомлялось, Угорщина блокує 41% рішень Євросоюзу щодо України.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що одна країна ЄС блокує ухвалення рішень, які б дозволили використовувати прибутки від заморожених активів Євросоюзу для військової допомоги Україні. Однак країну він не назвав.