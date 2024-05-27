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В МИД Венгрии заявили, что Евросоюз выдвигает "дикие идеи" по Украине

В МИД Венгрии заявили, что Евросоюз выдвигает "дикие идеи" по Украине
Фото: Рixabay

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто утверждает, что Евросоюз выдвигает "дикие идеи" по поддержке Украины и оборонной политике, сообщает Деловая столица.

Об этом венгерский политик написал в своем Facebook.

"Европейские политики выдвигают все более безумные идеи: ввод войск в Украину, сбивание российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская военная повинность, что еще? Какие дикие идеи они выдвинут на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел?", — отметил он.

Как сообщалось, Венгрия блокирует 41% решений Евросоюза по Украине.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что одна страна ЕС блокирует принятие решений, которые позволили бы использовать доходы от замороженных активов Евросоюза для военной помощи Украине. Однако страну он не назвал.

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