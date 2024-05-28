Зеленський сьогодні відвідає Бельгію: підпише безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає Бельгію з офіційним візитом.﻿ Про це повідомляє VRT, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними ЗМІ, під час свого візиту Зеленський має підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками.

Також у Зеленського заплановано зустрічі з королем Філіпом І, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Вони будуть обговорювати військову підтримку Бельгією України.

Нагадаємо, у цей день у Зеленського також заплановано візит до Португалії. Там він має обговорити співробітництво у сфері безпеки та оборони.

Напередодні Зеленський відвідав Іспанію, де було підписано двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України з прем'єром Педро Санчесом.